البرلمان المجري يوافق على تولي أوربان رئاسة الوزراء لولاية خامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - (د ب أ)

صوت البرلمان المجري اليوم الاثنين بأغلبية كبيرة لصالح تولي فيكتور أوربان رئاسة الوزراء لولاية خامسة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه حزبه في الانتخابات البرلمانية المجرية التي جرت الشهر الماضي.

وصوت 133 نائبا من حزب "فيدس" الحاكم وممثل الأقلية الألمانية العرقية في البلاد لصالح السياسي اليميني الشعبوي أوربان، في حين صوت 27 من نواب المعارضة ضده وامتنع 39 نائبا عن التصويت.

وهذه هي الولاية الخامسة لأوربان في رئاسة الحكومة المجرية. وكان أوربان قد تولى السلطة خلال الفترة بين عامي 1998 و2002 ثم في فترة جديدة من عام 2010 وحتى الآن. وفي أعقاب التصويت بالبرلمان، أدى أوربان اليمين الدستورية.

وكان حزب "فيدس" الذي ينتمي إليه أوربان قد فاز بأغلبية الثلثين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 3 أبريل، على الرغم من اتهام المنتقدين له بمحاولة تقويض الديمقراطية وسيادة القانون. كما تعرض لانتقادات بسبب صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية حرب أوكرانيا.