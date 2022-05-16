الأمم المتحدة: تهجير الفلسطينيين جريمة حرب

وأعرب الخبراء في بيان عن القلق إزاء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدم مبانٍ في مجتمع مسافر يطا، بعد تصنيفه كموقع تدريب عسكري مغلق، مؤكدين أن تهجير الفلسطينيين من مسافر يطا يرقى إلى جريمة حرب.
وأشاروا إلى أن رفض المحاكم الإسرائيلية تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي الأساسية لكونها غير ملزمة، هو مؤشر مقلق على أن النظام القضائي الإسرائيلي يدعم ممارسات لإخضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولا يوفر العدالة بالمقاييس الدولية.
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