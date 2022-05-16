شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات لـ"الشيوخ": ارتفاع صادرات مصر الرقمية لنسب تفوق النمو العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تساؤلات نواب مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد الوزير أن هناك تدريب ومستهدفاته سواء من الشركات القائمة العالمية أو المحلية فى تكنولوجيا المعلومات أو شركات مجال ريادة الأعمال، مستعرضا تقدم مصر فى هذا المجال.

وقال "عمرو طلعت": " ارتفعت الصادرات الرقمية لمصر إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 20/21 بنسبة نمو تفوق نسبة النمو العالمي"، مضيفا: "أسسنا بنك المهارات يُسهل للشركات توظيف الشباب".