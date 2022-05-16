وزير الاتصالات: استراتيجية الدولة للإبداع الرقمى تقوم على نقل الخبرات وتنمية الشركات

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات تهتم بشكل كبيبر جدا برعاية الإبداع والمبتكرين، مضيفا أن رعاية الإبداع والفكر الابتكاري كان من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية، المحور الأول يختص ببناء القدرات الرقمية والمحور الثانى يختص برعاية الإبداع الرقمى.

أما المحور الثالث فيختص بالتحول الرقمى لبناء مصر الرقمية، مضيفا المحاور الثلاث تأتى ضمن الاستراتيجية الخاصة بالدولة.

وأكد الوزير إلي أن محور رعاية الإبداع الرقمي يرتكز علي محاور ثلاثة، وهي نقل الخبرات العالمية وكل جديد في هذا المجال من كافة بقاع العالم وتنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمار الأجنبي، ووضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة في العمل على انتشار مراكز الابداع علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل وفق خطة يتم من خلالها انشاء مركز إبداع رقمي وابداعي في كل محافظة لتدريب شباب مصر في هذه المراكز وتقديم افكارهم وابداعهم من خلال تلك المراكز .

وأشار إلى أن الوزارة وقعت عقود وبرتوكولات مع الشركات العالمية للتبادل الخبرات وغيرها في هذا المجال.

وأشار الوزير إلي أن موضوع طلب المناقشة في غاية الأهمية والخطورة، لأنه معنى بصناعة الاتصالات والتي ترتكز علي لالابداع والفكر الخلاق وهو ما يؤدي في النهاية الي القيمة المضافة.

وتابع الوزير قائلا، إن مناقشة هذا الطلب في هذا التوقيت الهام والذي تتبدل فيه الأولويات، وتتشكل فيه حدود العالم، مضيفا "علينا أن نعمل لنؤكد أن مصر تستحق مكانتها العالمية في مجالات الابداع من خلال أفكار ابنائها وابدعاتهم وأفكارهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التى تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء مصطفي وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.