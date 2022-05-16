شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات لـ"نواب الشيوخ": نستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، جهود الدولة فى تنمية مصر التكنولوجية، مؤكدا أن هناك جهود قوية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر ثقافة الإبداع، واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب ورواد الأعمال والباحثين والخريجين ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم فى دعم عمليات تحقيق التحول الرقمى فى شتى قطاعات الصناعة.

كما استعرض "طلعت" خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، كافة محاور بناء القدرات التكولوجية ورعاية الإبداع الرقمي مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الالكترونيات.

وأوضح أن الوزارة قامت بإطلاق العديد من المبادرات، وتنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق أهداف استراتيجية بناء مصر الرقمية، التي شملت 3 محاور وهم بناء القدرات، ورعاية الابداع التكنولوجى، والتحول الرقمى؛ وترتكز على ثلاث قواعد وهى الاقتصاد الرقمى الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والإطار التشريعى والحوكمة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت فى التخطيط لإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات، بهدف بناء قدرات الشباب المبدع، وإكسابهم مهارات الفكر الابتكار والعمل الجمعى والخبرة التقنية ومهارات العرض.