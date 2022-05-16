شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى من حزب مستقبل وطن يقدم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، برفقة وفد من حزب مستقبل وطن، في تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم الوفد واجب العزاء إلى السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

وضم الوفد البرلماني، النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والمهندس حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب يسري المغازي رئيس لجنه الشؤون العربية.

كما ضم الوفد، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، واللواء يحي العيسوي وكيل التشريعية وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن.