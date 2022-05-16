شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تتسلم وثيقة خطة 22/23.. وسرى الدين: ننتهى منها خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تسلم اللجنة الوثيقة الرسمية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، مشيرا إلى أنه تمت إتاحتها للأعضاء لطرحها لمناقشة جادة وفعالة، موضحا أن اللجنة كانت حريصة على إتاحة الوثيقة كاملة للأعضاء قبل فترة كافية لمناقشتها.

وأوضح سرى الدين، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا الاجتماع يُعتبر كل رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ ورؤساء الهيئات البرلمانية أعضاء باللجنة، ولكل أعضاء المجلس حضور الاجتماع دون تصويت، وأن حق المناقشة متاح للجميع، مؤكدا أن ذلك بقوة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأشار الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن اجتماع اليوم يشهد عرضا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية آلية المالية 2022/2023، والاستماع إلى تعليقات واستفسارات من يرغب من الأعضاء، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها على مدار الأسبوعين القادمين لإجراء مناقشات جادة على الخطة، منوها إلى أنه من المستهدف أن تنتهى اللجنة من المناقشات خلال أسبوعين لرفع تقريرها للجلسة العامة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقرار الخطة، مشيرا إلى أنه يجب إتاحة وقت كاف لمجلس النواب لدراسة التقرير والخطة.