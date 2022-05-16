شكرا لقرائتكم خبر عن "نائبة التنسيقية": الرئيس مهتم بالابتكار.. ونريد إجابات واضحة حول ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فى ظل التطور التكنولوجى المتلاحق، وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتى يتم فيها تطبيق تكنولوجيات حديثة مثل iot blockchain , bio technology , clouding نحن بحاجة كبيرة لوجود استراتيجية لقطاع الاتصالات جديدة، وتركز على الإبداع وريادة الأعمال خاصة مع توجيهات الرئيس بالأمس نحو الاهتمام برياده الأعمال.

وأضافت النائبة، فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه عند إنشاء مركز الابداع ورياده الأعمال سنة 2010 كان بهدف العمل كوسيط بين الجامعات والصناعة، والاستفادة من البحث العلمي في إنتاج منتجات تكنولوجية ذات ربح عبر تسويق الابتكارات وكانت هناك مبادرة باسم itac .

وتابعت:" أين منتجات هذه المبادرة لبناء الاقتصاد المعرفي المبكر والمثل كانت هناك مبادرة خاصة بتصنيع الإلكترونيات Egypt makes electronics سنة 2016، وكان هناك أمل كبير حول هذه المبادرة ولكن لم يتم أي نجاح لها ولا يعرف عنها شيء سواء داخل القطاع أو خارجه.

طالبت النائبة بوجود إجابات عن هذه التساؤلات بعيداً عن المعلومات النظرية الموجودة على موقع الوزارة.