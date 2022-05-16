شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعى نائب التنسيقية: ضرورة توظيف التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن العالم ينطلق بخطى متسارعة نحو عصر جديد من الإبتكار وريادة الأعمال، يكتب فيه كيف واجه الإبداع التكنولوجى تحديات كثيرة فى الدول.

وأضاف السباعي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التكنولوجيا تغلغلت في حياة الأفراد والمجتمعات وقدمت تغييرات جذرية في آليات عملها، وطريقة تقديم الخدمات العامة الرقمية عالية الجودة، كإنشاء "مرصد الإنفاق" التابع لوزارة المالية في المكسيك، وهو منصة إلكترونية لتتبع موارد الولايات الاتحادية، وهو ما يعزز الشفافية والمساءلة من جانب المانح والمتلقي.

واختتم :" الابتكار ركيزة أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية واستخدامها في الوفاء بمتطلبات وتوقعات المواطنين، وهو ما يعني مواكبة الجمهورية الجديدة في تقديم تلك الخدمات ".