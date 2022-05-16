شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 15 سبتمبر 2021، يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 مايو 2022، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها علي حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش.