شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نعمل على التنمية للشركات المحلية فى التصميم الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تبذل جهود من أجل تنمية الشركات المحلية فى التصميم الإلكتروني، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بشراكة مع 20 شركة عالمية فى التصميم الالكترونيات".

وأكد خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، أن الوزارة تخطط لإنشاء تجمعات للتخصصات المختلفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى إقامة تجمع للشركات المتخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة جيدة من الشركات المتخصصة في هذا المجال يمكن البناء عليها وتنميتها تطويرها.

وذكر أن هناك أكثر 25 شركة ستعمل في هذا المجمع معًا، بالإضافة إلى توفير خمسة معامل على أحدث تقنيات لتستعملها هذه الشركات في تطوير تصميماتها وتحسينها، مع توفير دورات تدريبية للعاملين بها، لخلق نواة لصناعة مهمة مثل صناعة التصنيع الإلكتروني من هذا المجمع.