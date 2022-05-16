شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توافق على مشروع موازنة جامعة الأزهر للعام المالى 2023/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، لجامعة الأزهر (قطاع التعليم).

وأكد ممثلو جامعة الأزهر خلال الاجتماع أن هناك توافق على مشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023، وأنه حال طلب أى تعزيزات مالية خلال العام المالى يكون هناك تعاون من جانب وزارتى المالية والتخطيط مع الجامعة، لكنهم أشاروا إلى أنهم يطلبون تعزيزات مالية فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2022، الذى سينتهى فى 30 يونيو 2022.

وبلغ إجمالي الموازنة المقدرة 3 مليارات و993 مليونا و538 ألف جنيه، منها 2 مليار و803 ملايين جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و419 مليونا و500 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و56 مليونا و921 ألف جنيه لبند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، و683 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).