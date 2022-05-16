شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توصى بسرعة تشكيل المجلس القومى لذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، بتفعيل نص المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بتشكيل المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الإثنين، بعد موافقة اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص المجلس القومي لذوي الإعاقة عن السنة المالية 2022/2023.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس اللجنة: "توصي اللجنة بسرعة تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، القانون صدر فى 3 مارس عام 2019، مضت سنتان دون تشكيل المجلس، والذي سيساعد كثيرا في توجهات المجلس نفسه وتحقيق أهدافه".

وتابع: "كما توصي اللجنة بسرعة الانتهاء من مبني المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من عدد الـ 65 موظفا الموجودين فى المجلس"، وأشار إلى أن وزارة التضامن لديها قاعدة بيانات لابد من الاستفادة منها والبناء عليها.

كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع مشترك بين مجلس إدارة الصندوق وإدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لبحث سبل التعاون، وتحقيق الأهداف المأمولة.