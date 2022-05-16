شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية: منظومة الدعم التموينى يستفيد منها 90% من الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، إن منظومة الدعم التموينى يستفيد منها 90% من الأطفال، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر كافة العناصر الغذائية الهامة، مشيرا إلى أن الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه، بينما يمثل دعم الخبز 54 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الاثنين، مع ممثلي الهيئة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية).

وأشار أحمد يوسف منصور، إلى استثمار الهيئة فى العنصر البشرى من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل، وتشجيع العاملين للالتحاق بالدراسات العليا فى المعاهد الحكومية، وتنظيم دورات تدريبية فى الحاسب الآلى لجميع العاملين لرفع كفاءتهم، لافتا إلى جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلى وشركات المطاحن والبنك الزراعى للبدء الفورى فى الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له اثناء موسم الزراعة، ما يضمن الحصول على القمح.

ونوه يوسف، إلى أن هذا النموذج مطبق بنسبة 100% فى زراعة البنجر ونتمني تطبيقه فى القمح، وفيما يخص البورصة السلعية، قال: "نتمنى أن تقوم بدورها فى ضبط السوق الداخلى للقضاء على الاحتكار"، متابعا: " البورصة السلعية تعمل حاليا على القمح المحلى وحصر للكميات والأموال التى تدفع وتسجيلها إلكترونيا، وقريبا سيبدأ مع الأرز والذرة".