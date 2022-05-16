شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يحيل للحكومة توصياته بشأن التصنيع المحلى وتنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول التصنيع المحلى لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

ويأتى تقرير اللجنة بناء على عطلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، وأكثر من عشرين عضوا آخرين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

جاء إحالة التقرير إلى الحكومة بعد أن قام النائب محمد نبيل حلاوة بعرض ما انتهت اليه اللجنة من توصيات، حيث قال: فى إطار خطة الدولة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا باعتبار توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة يأتي سعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر التشرف بتقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.

وذكر حلاوة أن التقرير يتناول عدد من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة.