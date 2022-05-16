شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب: مصر فى حاجة لخطة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود ترك عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر في حاجة إلى وضع خطة تنمية شاملة، ولذلك نحن بحاجة إلى الاستماع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوضيح رؤيتها حول الإستراتيجية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "ترك" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب علاء مصطفى، وموجه للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة:" نحن نواجه تحديدات كبيرة للغاية، ولذلك نحن جميعا محتاجين نسمع من وزارة الاتصالات رؤيتها ووضع إستراتيجية متكاملة الفترة المقبلة".

وأشار "ترك" إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات، مضيفا:" ليس الهدف من تنفيذ مشروعات ولكن الهدف من نجاح واستمرارية المشروعات، ولذلك نحن بحاجة أن توضح لنا وزارة الاتصالات رؤيتها كاملة ليستطيع الجميع وخاصة الشباب، لمواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب على جميع المعوقات ".