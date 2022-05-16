"طاقة عربية" تستحوذ على ذراع الغاز الطبيعي المسال لشركة روزيتا إنيرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة طاقة عربية، العاملة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، عن استحواذها على ذراع الغاز الطبيعي المسال لشركة روزيتا إنيرجي، لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت طاقة عربية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن شركة روزيتا إنيرجي تعد مطورا ومشغلا للطاقة وإحدى الشركات المتخصصة في تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتزويد العملاء الصناعيين والتجاريين والسكنيين خارج نطاق الشبكة القومية للغاز بطاقة نظيفة وبأسعار تنافسية.

وأضافت الشركة أن فريق عمل شركة روزيتا إنيرجي يتميز بخبرة واسعة مكتسبة من العمل في أبرز شركات الطاقة الدولية، وذلك لتقديم أفضل خدمات وحلول الغاز الطبيعي المسال مع الاحتفاظ بأعلى قيمة تجارية للعملاء.

ويتضمن نطاق عمل شركة روزيتا بناء وتشغيل مرافق تسييل الغاز صغيرة ومتوسطة الحجم، وتطوير حلول مبتكرة للنقل البحري والبري، ونشر وحدات إعادة التغيير في البر والبحر، وفقا للبيان.

وذكرت طاقة عربية أن هذه التقنية تعمل على توسيع استخدام الغاز الطبيعي لمجموعة واسعة من العملاء خارج نطاق الشبكة القومية للغاز والذين يتطلعون إلى استبدال احتياجات الطاقة من الديزيل / المازرت إلى غاز طبيعي أنظف وأقل انبعاثاً.

ومن خلال هذا الاستحواذ، ستكون شركة روزيتا إنيرجي هي الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية لتطوير مختلف مشاريع الغاز المسال ودعم مراحل تحول الطاقة في مصر وأفريقيا، بحسب البيان.

وقالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية: "يدعم ذلك الاستحواذ استراتيجية طاقة عربية في تنويع نطاق خدمات نقل وتوزيع الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها على أفضل وجه".

وأضافت: "كما يتماشى هذا أيضاً مع استراتيجية (طاقة) وخطة الحكومة المصرية لزيادة وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في مصر. ستعزز تلك الخطوة أيضا توسيع أعمال شركة طاقة ليس فقط في مصر، ولكن في مختلف بلدان القارة الأفريقية حيث تقوم بتوسيع نطاق عملنا بشكل كبير لتكرار قصص نجاحنا".

وقال كريم شعبان، المدير التنفيذي لشركة روزيتا إنيرجي: "نحن سعداء للغاية لشراكتنا مع شركة طاقة عربية والتي من شأنها أن تسمح لشركة روزيتا بتسريع وتيرة عملها في مجال تحويل الطاقة في الأسواق الناشئة. تجمع هذه الشراكة بين إمكانيات توزيع الغاز القوية لشركة طاقة عربية وكذلك إمكانية الوصول إلى مختلف الأسواق وسجلها الحافل في المشاريع السابقة جنباً إلى جنب مع خبرة روزيتا العملية في مجال الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف: "يلعب الغاز دوراً قوياً في تنمية الدول ومساعدتها على تحقيق أمن الطاقة والازدهار مع كونه صديقاً للبيئة وقادراً على المنافسة من حيث التكلفة. نحن في شركة روزيتا نرى أن الغاز الطبيعي المسال هو الوقود الانتقالي المثالي حاليا والذي نضمن من خلاله تطوير حلول لتقليل الانبعاثات كجزء من خطة الوصول لإزالة الكربون كاملا".

ووفقا للبيان، تقدم طاقة عربية، إحدى شركات القلعة، والعاملة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، خدماتها لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة لما يزيد عن 1.7 مليون عميل. وتقوم باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى تسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات من خلال العديد من محطاتها لخدمة السيارات المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كما تقدم الشركة أيضا خدمات معالجة وتحلية المياه لمجموعة واسعة من العملاء، وعبر الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية "ماستر جاز"، تقوم الشركة بتشغيل محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في مختلف أنحاء الجمهورية. فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول CNG) (Mobile لربط العملاء خارج نطاق شبكة الغاز الطبيعي، بحسب البيان.