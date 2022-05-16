شيرين أبو عاقلة.. شيف ينحت صورة "شهيدة الصحافة" على قشر البطيخ في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم الشيف هشام خيري، الذي اشتهر بين أهالي محافظة بورسعيد بالرسم والنحت وتشكيل أشكال مختلفة من الخضروات والفاكهة، اليوم الإثنين، على نحت صورة للشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي اتهامات باغتيالها أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي، وذلك على قشر البطيخ.

وأشار "هشام" إلى أنه أقدم على ذلك متأثر بالقضية الفلسطينية منذ صغره، ولذلك قرر استغلال موهبته في النحت على البطيخ للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مثلما يحدث من لاعبي كرة القدم والفنانين، وذلك كرسالة منه لتضامنه مع القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية دور الصحافة وحماية الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني الوطني.

وأعرب ابن محافظة بورسعيد عن سعادته بردود فعل المواطنين على العمل ليس فقط من بورسعيد أو داخل مصر، ولكن من مختلف الدول العربية، كما جاءت له إشادات من شعب دولة فلسطين.

وأوضح أنه تخرج من كلية الآداب قسم لغة عربية عام 2017، لكنه لم يلتحق بالتدريس رغم سعيه لذلك، لعدم وجود فرصة مناسبة، فتوجه لاستكمال مسيرته في العمل بمجال المطاعم الذي يحبه، وبدأ العمل به منذ حوالي 9 سنوات وتحديدًا منذ أن كان في الثانوية العامة، لافتًا أن بداية النحت على الخضروات والفاكهة كانت منذ 5 سنوات كهواية قام بتنميتها من خلال الممارسة.

وأكد على أنه من أشهر أعمال النحت على البطيخ نحت صورة: أم كلثوم، واسماعيل ياسين، عبد الحليم حافظ، محمد صلاح، ورأس توت عنخ امون.