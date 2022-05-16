محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

اسماعيل عبد الحي - انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت 14 ماي 2022 بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للفقيد خليفة بن زايد آل نهيان.

وللإشارة فقد توفّي أمس الجمعة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز الـ74 سنة.

صحيفة الخليج