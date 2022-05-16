ولي العهد يتجه للإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة خليفة آل نهيان



أصدر الديوان الملكي اليوم بيانا قال فيه إنه بناء على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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