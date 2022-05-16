توقعات سعودية بارتفاع الانتاج النفطي نحو مليون برميل يوميا بحلول 2027

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

توقّعت السعودية زيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من النفط بأكثر من مليون برميل لتتجاوز 13 مليون برميل بحلول أوائل عام 2027.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في البحرين: “من المرجح أن تتراوح بين 13.2 و13.4 (مليون برميل يوميا) لكن هذا (سيتم الوصول إليه) في نهاية عام 2026 وبداية 2027”.

وأكّد الوزير السعودي أن بلاده ستحافظ على الإنتاج الفعلي عند هذا المستوى “إذا سمح السوق بذلك”، حسبما نقلت عنه وكالة “فرانس برس”.

وكانت شركة “أرامكو” السعودية أعلنت في آذار 2020 أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة القصوى من 12 مليونا إلى 13 مليون برميل يوميا. لكن لم تحدد جدولا زمنيا للهدف الجديد.

ويأتي إعلان يوم الاثنين بعد يوم واحد من إعلان شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو عن قفزة بنسبة 82% في أرباحها خلال الربع الأول من العام، مدعومةً بالارتفاع العالمي في أسعار النفط الناجم عن الأزمة الأوكرانية.

وساعدت هذه النتائج “أرامكو” على الإطاحة بشركة “آبل” الأسبوع الماضي، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية.

هذا وقاومت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، طلبات الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج في محاولة لكبح الأسعار التي ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

ومع الارتفاع الاخير للأسعار، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف “أوبك +” النفطي، الذي تقوده الرياض وموسكو، مما يؤكد استقلال الرياض وأبو ظبي المتزايد عن حليفهتما القديمة واشنطن.