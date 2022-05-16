روسيا عن توسّع الناتو: لن نغضّ الطرف ببساطة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تواصل روسيا تحذيراتها بشأن تمدد حلف الأطلسي، لا سيما بعد إمكانية انضمام كل من فنلندا التي تتشارك حدودًا برية معها، وجارتها السويد في الأشهر المقبلة.

في السياق، اشارت روسيا اليوم الاثنين الى أنه يتعين على الغرب ألا تكون لديه أي أوهام عن أن موسكو قد تغض الطرف ببساطة عن توسع حلف شمال الأطلسي في منطقة شمال أوروبا، ليشمل السويد وفنلندا ووصفت الخطوة بأنها خطأ سيؤجج التوتر العسكري.

الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” كرّر مرارا أنّ توسع حلف شمال الأطلسي شرقا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صوب الحدود الروسية من أسباب العملية العسكرية على أوكرانيا.

غير أنّ الحرب تسببت في أحد أكبر التغييرات في البنية الأمنية الأوروبية منذ عقود، ودفعت السويد وفنلندا للإقدام على خطوة الانضمام لحلف شمال الأطلسي التي لم تكن مطروحة من قبل.

وتشترك فنلندا مع روسيا في حدود طولها نحو 1300 كيلومتر.

الى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن “سيرغي ريابكوف” نائب وزير الخارجية الروسي قوله : “لا يجب أن يكون لديهم أي أوهام عن أننا سنغض الطرف عن ذلك ببساطة ولا يجب أن تفعل ذلك لا بروكسل ولا واشنطن ولا باقي عواصم دول حلف شمال الأطلسي”.

وقال ريابكوف، الذي قاد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مقترح روسي لوقف توسع حلف شمال الأطلسي صوب الشرق، إن قرار هلسنكي وستوكهولم الانضمام للحلف قرار خاطئ.

وتابع قائلا “المستوى العام للتوتر العسكري سيرتفع، القدرة على التوقع في مثل تلك الأجواء ستقل. من المؤسف أن المنطق السليم يتم التضحية به مقابل افتراضات وهمية عما يجب فعله في هذا الموقف الآخذ في التكشف”.