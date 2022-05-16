شكرا لقرائتكم خبر عن ترجيح بخسارة حزب الله وحرمانهم من الأغلبية البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضربة كبيرة لمليشيا حزب الله وتعكس الغضب من الأحزاب الحاكمة

- حزب القوات اللبنانية يحقق مكاسب وسط ترجيح بتراجع حزب الله

- توقعات بجمود سياسي بسبب حالة البرلمان الأكثر تشرذما

كشفت 3 مصادر متحالفة مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران اليوم الاثنين، إن من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان، وهي نتيجة ستشكل ضربة كبيرة للجماعة التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، وتعكس الغضب من الأحزاب الحاكمة.

وقال محللون إن هذا قد يقود إلى جمود سياسي وصراع مع سعي الفصائل المنقسمة بشدة للتوصل لاتفاقات لاقتسام السلطة بتوزيع المناصب الكبيرة في الدولة، مما يهدد بمزيد من التأجيل للإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتلقي المساعدات.

وحقق معارضون لجماعة حزب الله منهم حزب القوات اللبنانية مكاسب كبيرة، وكذلك إصلاحيون من الوجوه الجديدة في الانتخابات، وهي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي اللبناني وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي دمر أجزاء من العاصمة.

وبينما لم يتم الانتهاء من فرز كل النتائج بعد، قالت المصادر البارزة إن من غير المحتمل أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا، مشيرة إلى أنها نتائج أولية.