شكرا لقرائتكم خبر عن انبعاثات الغازات الدفيئة بأوروبا تسجل 1041 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، صارت الآن أعلى قليلا مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي حجم انبعاثات الغازات الدفيئة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الرابع من عام 2021،

1041 مليون طن، وذلك مقابل 1005 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2019.

ويشار إلى أن مكافئ ثاني أكسيد الكربون هو مقياس لمقارنة انبعاثات الغازات الدفيئة المختلفة، على أساس احتمالية تسببها في ارتفاع درجة الحرارة عالميا بالمقارنة مع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وسجلت الانبعاثات الناتجة عن الأسر نسبة 22% من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال الربع الرابع من عام 2021، وجاءت نسبة كل من التصنيع والكهرباء بواقع 21%، فيما جاءت نسبة الزراعة بواقع 12%.

وزادت انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع دول الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2021، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 ، عندما تضرر اقتصاد أوروبا بشدة من جراء تفشي جائحة كورونا.