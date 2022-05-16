وكالة: حزب الله وحلفاؤه يفقدون الأغلبية في البرلمان اللبناني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رجحت مصادر لوكالة "رويترز" أن حزب الله اللبناني وحلفاءه السياسيين، فقدوا أغلبيتهم في البرلمان، في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، ولم تعلن نتائحها رسميا.



وعلقت الوكالة على الترجيح الذي نقلته عن 3 مصادر من أطراف متحالفة مع حزب الله، بالقول إن هذه النتيجة ستشكل ضربة كبيرة لحزب الله، الموالي لإيران.

وبينما لم يتم الانتهاء من فرز كل النتائج بعد، قالت المصادر نفسها، إنه من غير المحتمل أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدا من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 128 مقعدا، مشيرة إلى أنها نتائج أولية.

وفاز حزب الله وحلفاؤه بأغلبية 71 صوتا في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في 2018.

لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في لبنان، منذ مساء أمس الأحد، وسط تفاوت في النتائج غير الرسمية، التي تصدرها الأحزاب المتنافسة.

وحتى الساعة يتأخر فرز صوات المغتربين اللبنانيين، وهو ما بدأ يؤثر في بعض نتائج الدوائر، خصوصا لصالح "القوات اللبنانية" والمجتمع المدني، لكن من المتوقع أن تحسم مقاعد جديدة في نهاية اليوم.

والعلامة البارزة لنتائج الانتخابات المعلن عنها، هي تراجع "حزب الله" في دائرة الجنوب الثالثة، والذي بدأ يظهر بقوة في انتخابات جاءت نسبة الاقتراع فيها 41 بالمئة، بحسب الداخلية اللبنانية.

وقد حققت قوى المجتمع المدني المناهضة لعسكرة لبنان، تفوقا تاريخياً في معقل "حزب الله" في دائرة الجنوب الثالثة بفوزها بمقعد مؤكد حتى الآن، بالإضافة إلى غلبة "حزب القوات اللبنانية" على "الحزب" في معقله الثاني في بعلبك بمقعد واحد رغم عمليات الترهيب التي شنها مناصروه طوال أمس.