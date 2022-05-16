عاجل.. انطلاق اجتماع معاهدة الأمن الجماعي في ⁧‫موسكو‬⁩ بحضور ⁧‫بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت اليوم الإثنين قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ⁧‫موسكو⁩ بحضور الرئيس الروسي فلاديمير ⁧‫بوتين، حيث يتباحث القادة بشأن مسائل أمنية وإقليمية.



وقال بوتين في افتتاح القمة إن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".

من جانبه، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في كلمة الافتتاح إن "الغرب يخوض صراعا من أجل مواقفه، وبذلنا قصارى جهدنا لحل الأزمة الأوكرانية منذ 2014".

وأضاف أن "بولندا تجري تدريبات غير مسبوقة على حدودنا بمشاركة قوات الناتو".

وأشار إلى أن بلاده "ترصد محاولات لتقسيم أوكرانيا، والغرب لديه رغبة لإطالة أمد الصراع هناك".

وتابع: "الحقبة السابقة تنتهي الآن ولا يمكن تشكيل هيكلية أمن دولية من دوننا".

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي حاليا ست دول، هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.