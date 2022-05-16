محمد حمدان "حميدتي" يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

قدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان "حميدتي" التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وعبر حميدتي الذي زار أبوظبي برفقة وفد رفيع ضم عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، عن صادق تعازيه ومواساته للشعب الإماراتي الشقيق وآل نهيان في مصابهم الجلل.

وأشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "كان قائداً حكيماً ملهماً حظي بمحبة الجميع واحترامهم، لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح".

كما قدم حميدتي التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن جزيل شكره و تقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.