الزاملي يستذكر اليوم الوطني للمقابر الجماعية ويوجه دعوة

وقال الزاملي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "نستذكر بألم شديد في اليوم الوطني للمقابر الجماعية المجازر المروعة التي ارتكبها النظام السابق وعصابات داعش والقاعدة الإرهابيتين بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وما خلفته من مئات المقابر الجماعية وعشرات الآلاف من الشهداء على امتداد رقعة الوطن".وأضاف، "إننا اذ نحتفي بهذه المناسبة ندعو إلى انصاف عوائل الشهداء والمضحين، والاسراع في استكمال عمليات البحث عن الرفات، فضلاً عن دعم الفرق المختصة لانجاز مهامها، والتنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على معالم هذه المقابر من الاندثار".

وأتم الزاملي، "سنعمل بدورنا في مجلس النواب على الحفاظ لكامل حقوقهم من خلال التشريعات الضامنة لها".

