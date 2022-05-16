الدفاع المدني توضح تفاصيل انهيار جسر جنوبي العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، انهيار جسر في محافظة ميسان جنوبي العراق، فيما أشارت إلى انتشال "شاحنة" ووضع الأشرطة التحذيرية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "تعاملت مع حادث انهيار جسر سطيح الرابط بين محافظة ميسان والبصرة في ناحية العزير المتهالك القديم نتيجة الحمل الزائد بعد مرور شاحنة نوع تريلة محملة بكميات كبيرة من حديد التسليح الخاص بالبناء مما أدى إلى انهيار الجسر وسقوط الشاحنة جزئياً".



وأضافت، أنه "على الفور هرعت فرق إنقاذ الدفاع المدني في ميسان وعملت على سحب الشاحنة ووضع الأشرطة التحذيرية وإغلاق الجسر أمام حركة المواطنين لمنع وقوع الحوادث لخين اصلاحة".