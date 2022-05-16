اشتري سيارة سانك يونك الكورية نقداً و بالاقساط و احصل على الثانية مجاناً

يمكنك الآن شراء سيارة سانك يونك الكورية نقداً و بالاقساط.بدون مقدمة !مع اللوحات المرورية !بدون كفيل للموظفين !و بأقساط تبدأ من 440 الف دينار عراقي شهرياً.فرصة لكل من يشتري سيارة سانك يونك للدخول بقرعة شهرية لربح سيارة اخرى. سارع بالتقديم عن طريق الاتصال بالرقم 6677 او زيارة احدى صالاتنا الموجودة في جميع محافظات العراق.سانك يونك... فخر الصناعة الكورية.