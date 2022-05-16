بعد العاصفة الترابية.. النجف تسجل أكثر من 900 حالة اختناق

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مستشفياتنا استقبلت 915 حالة بسبب العاصفة الترابية بينها حالتان خطرتان".

ونشطت الموجات الغبارية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجتاح معظم المحافظات العراقية، بين فترة وأخرى، سجّلت المؤسسات الصحية على أثرها الآلاف من حالات الاختناق، وأثرت على حركة السير والتنقل وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية وإغلاق عدد من الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة.

