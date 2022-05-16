انت الان تتابع خبر بعد العاصفة الترابية.. النجف تسجل أكثر من 900 حالة اختناق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 900 حالة اختناق في مستشفايتها.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مستشفياتنا استقبلت 915 حالة بسبب العاصفة الترابية بينها حالتان خطرتان".
ونشطت الموجات الغبارية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجتاح معظم المحافظات العراقية، بين فترة وأخرى، سجّلت المؤسسات الصحية على أثرها الآلاف من حالات الاختناق، وأثرت على حركة السير والتنقل وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية وإغلاق عدد من الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة.
ونشطت الموجات الغبارية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجتاح معظم المحافظات العراقية، بين فترة وأخرى، سجّلت المؤسسات الصحية على أثرها الآلاف من حالات الاختناق، وأثرت على حركة السير والتنقل وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية وإغلاق عدد من الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة.