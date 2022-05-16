شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي وإصابة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول أمني أن انفجاراً ضرب اليوم الاثنين، منزل وزير الداخلية التونسي بعد تسرب غاز أسفر عن إصابة زوجته بحروق طفيفة.



وأضاف المصدر أن الوزير توفيق شرف الدين، بخير وأن حروق زوجته خفيفة من الدرجة الأولى، وفقا لرويترز.

ويعد شرف الدين من أقوى الشخصيات في تونس منذ أن تحرك الرئيس قيس سعيد في الصيف الماضي للسيطرة على السلطة التنفيذية، بتجميد البرلمان، قبل حله في الأسابيع القليلة الماضية.