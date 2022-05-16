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لبنان.. ميقاتي يطالب باستكمال الخطوات الدستورية بعد الانتخابات ببلاده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

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دعا رئيس مجلس الوزراء  اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابياً وحكومياً.

 

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن ميقاتي خلال متابعته من مكتبه في السراي صباح اليوم مجريات  فرز الأصوات "نجحت الحكومة في إنجاز هذا الاستحقاق بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائداً"

 

وشدد على أن "بعض الشوائب والتجاوزات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضاً".

 

وأضاف "العمل مطلوب منذ الآن من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابياً وحكومياً، لأن الواقع الذي نعيشه لا يتحمل الاستمرار في التجاذبات على حساب الأولويات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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