أوكرانيا تنشر فيديو لوصول قواتها إلى الحدود مع موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر مقطع فيديو قوات أوكرانية تشق طريقها إلى الحدود الروسية، لتسجل بذلك انتصاراً رمزياً للدولة التي تتعرض لغزو روسي منذ ما يقرب من 3 أشهر.



ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع في وقت متأخر من مساء الأحد، نحو 12 جندياً في مدينة خاركيف، شرق البلاد، يصلون إلى نقطة حدودية أوكرانية.

ويشار إلى أن إقليم خاركيف، الذي تحمل عاصمته نفس الإسم، تعرض لبعض أعنف الهجمات الروسية في الأيام الأولى من الحرب، وظل التركيز عليه بعد أن أعادت القوات الروسية توجيه عملياتها في شرق أوكرانيا، بعد أن أحرزت تقدما طفيفا في باقي أنحاء البلاد.

ويعد نجاح القوات الأوكرانية في عملية مماثلة على الحدود، انتصاراً نفسياً. وأفادت القوات الأوكرانية بتسجيل انتصارات على الجانب الروسي في المنطقة منذ عدة أيام.

ومع ذلك، ليس هناك مؤشرات بعد على استسلام روسيا وحليفتها الرئيسية بيلاروسيا.