40 قتيلا إثر 3 هجمات متفرقة في بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قتل حوالى أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها إرهابيون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية.



واستهدف الهجوم الأكثر دموية "المتطوعون للدفاع عن الوطن" في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل "نحو عشرين شخصًا بينهم ثمانية من المتطوعين" بحسب أحد مسؤوليهم.

وذكر مصدر أمني آخر مقتل خمسة متطوعين آخرين ومدني في اليوم ذاته في نفس المنطقة. في جنوب شرق البلاد، لقي حوالى خمسة عشر مدنيا حتفهم خلال هجوم على قافلة تحت حماية هؤلاء المتطوعين.