تعرف على حالة الطقس في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ضجّة واسعة شهدتها المملكة العربية السعودية، الإثنين، بشأن تسجيل مدينة جدة الساحلية درجة حرارة قياسية.



البداية كانت بتغريدة عبر موقع "تويتر" نشرها خبير الطقس السعودي عبدالله ‌المسند، قال فيها إنّه لم يسبق أن سجّلت جدة درجة حرارة مرتفعة وملتهبة (48.3م) ليوم 15 مايو/أيار، كما حدث أمس منذ 52 سنة.

وأضاف: "هذه الدرجة القياسية حطمت الرقم الأعلى، والمسجل ليوم 15 مايو/أيار في جدة، وهو 42 درجة مئوية عام 2004".

التغريدة ردّ عليها الناطق الرسمي للمركز السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، قائلا: "لا صحة لما تم تداوله بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال شهر مايو منذ أكثر من 50 سنة".

وأشار القحطاني إلى أن هذه الدرجة سُجِّلت في شهر مايو لعامي 2004 و2010، وفقاً للسجلات المناخية للمركز.

في السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.

وتسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ50 مئوية، بينما تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

وأشار المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، هي: مكة المكرمة 50 درجة مئوية، وجدة 45، والقنفذة 44، والمدينة المنورة وينبع 43، والأحساء والعلا 42، والدمام وبريدة وحفر الباطن 41 مئوية، أما الرياض والمجمعة والخرج ووادي الدواسر فتسجل 40 درجة".

في السياق، توقع المركز السعودي للأرصاد تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا: "الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف".