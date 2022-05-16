نيوزيلندا تعتزم فرض عقوبات على قادة وكيانات بيلاروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان عبر البريد الإلكتروني أن بلادها بصدد فرض عقوبات على قادة في بيلاروس وكيانات دفاعية بيلاروسية تدعم الأفعال الروسية في أوكرانيا، في إطار رد فعل الحكومة على الحرب.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزيرة القول إن الجيش البيلاروسي يعمل على تسهيل هجوم غير مشروع وغير مقبول على سيادة أوكرانيا.

وأضافت أن نيوزيلندا "تدين جميع المتورطين في مساعدة روسيا في حربها غير المبررة وغير المشروعة، وندعو بيلاروس إلى التخلي على الفور عن دعمها لهذه الحرب".

وتشمل العقوبات 27 من قادة بيلاروس الذين دعموا غزو أوكرانيا، من بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.