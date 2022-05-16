"إلحقوني أخويا اتقتل".. طعنات الغدر تنهي حياة شاب على يد آخر في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب على يد آخر؛ إثر مشاجرة وقعت بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم بولاق الدكرور بلاغا من سيدة في حالة انهيار من البكاء تسنجد برجال الشرطة "إلحقوني أخويا اتقتل" مشيرة إلى أن شخصًا اعتدى على أخيها بسلاح أبيض نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

في وقت لاحق، أخطرت نقطة شرطة مستشفى قصر العيني الأجهزة الأمنية بالجيزة بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته بجروح طعنية بالجسم وذلك في أثناء إسعافه من قبل الاطقم الطبية بقسم الاستقبال لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب بينت أن مشادة كلامية وقعت بين القتيل وآخر بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى اعتداء المتهم عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

ويكثف ضباط مباحث بولاق الدكرور جهودهم بقيادة المقدم محمد طبلية ومعاونه الرائد محمد يحيى لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة مع سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.