خلال جولة مفاجئة.. إحالة رئيس لجنة امتحانات الإعدادية في قنا للتحقيق - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أجرى المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بإدارة قنا التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بها، رافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وعدد من مسئولي التعليم بالمحافظة.

استهل " الطيبي" جولته بتفقد لجان مدرسة الأشراف الغربية الإعدادية والتى تضم 12 لجنة بإجمالى 234 طالبا وطالبة، وتابع الجولة بزيارة لجنة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة والتي تضم 20 لجنة بإجمالى 408 طالبا وطالبة، وأمر السكرتير العام بإحالة رئيس اللجنة للتحقيق، واستبعاده من رئاسة اللجنة، وذلك لعدم تحقيق الانضباط باللجنة وسوء مستوى النظافة بها.

وقال "الطيبي" إن طلاب الصف الثالث الإعدادى يؤدون اليوم امتحان مادة الهندسة، ومادة اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمدارس الرسمية للغات.