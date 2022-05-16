"حديث انتهى بجثة".. "المعارضات" يجدد حبس المتهمين بقتل تاجر ماشية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل تاجر ماشية خلال مشاجرة نشبت بينهم في بولاق الدكرور.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وقال شهود عيان، في تحقيقات النيابة أن المجني عليه يمتلك حظيرة ماشية، وشعر بالغضب لتوقف المتهمين البالغ عددهم 4 أشخاص بجوار الحظيرة، فعاتبهم وطلب منهم الانصراف، إلا أن المتهمين قابلوا طلبه بالرفض، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فأطلق أحدهم طلقا ناريا تجاه المجني عليه، ما أسفر عن إصابته ومفارقته الحياة.

وقررت النيابة تشريح جثة القتيل، والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل تاجر نتيجة إطلاق النار عليه في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين أن المجني عليه طلب من 4 أشخاص عدم التوقف بجوار مسكنه، فنشبت بينهم مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، وأطلق أحدهم النار عليه، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.