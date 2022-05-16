تأثير كبير متوقع على إيرادات السياحة في مصر بسبب حرب أوكرانيا (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

تتوقع الحكومة المصرية تأثيرًا كبيرًا محتملًا على إيرادات النقد الأجنبي من السياحة خلال الفترة المقبلة بسبب حرب أوكرانيا.

وتظهر بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن 31% من إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة من يوليو وحتى يناير الماضيين، كانت من روسيا وأوكرانيا.

وزار مصر خلال هذه الفترة أكثر من 1.1 مليون سائح روسي، ومن أوكرانيا 793.9 ألف سائح.

ويوضح الجراف التالي توزيع عدد السائحين القادمين لمصر خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2022.

وكانت إيرادات السياحة في مصر سجلت قفزة خلال العام الماضي لتبلغ 8.9 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعد إيرادات السياحة واحدة من أبرز الإيرادات الدولارية لمصر بجانب الصادرات وتحويلات العاملين وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

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