16 مايو , 2022
الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية.
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، (الأحد)، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
ووجه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
كان خادم الحرمين قد أجرى ظهر الأحد الماضي منظاراً للقولون، كانت نتيجته سليمة، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة.
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