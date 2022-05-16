الصدر يوجه رسالة إلى 'الثلث المعطل' ويؤكد: لن نتحالف معكم (فيديو)

وقال الصدر في كلمة له تابعتها الخليج 365، ان "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، متسائلا "هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟".وشدد الصدر على "عدم اعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد، فيما وصف أفعال الثلث المعطل بـ"المشينة".

واضاف، "انهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والاعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم"، مشيرا الى ان السلطة اعمت اعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والانفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والاوبئة".