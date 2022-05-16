الديوانية تسجل أكثر من 400 حالة اختناق إثر العاصفة الترابية

وقال مدير عام دائرة صحة الديوانية صباح محسن الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجموع حالات الاختناق المسجلة لدى المؤسسات الصحية في المحافظة بلغت (400) حالة اختناق تم استقبالها منذ فجر اليوم و لحد الان ".وأضاف ان "الحالات المسجلة اعلاه توزعت بحسب مراجعة المواطنين الى المؤسسات الصحية، فقد سجلت مستشفى الديوانية التعليمي (100) حالة و مستشفى عفك العام (25)حالة اما مستشفى الحمزة العام فقد سجل (23)حالة، فيما سجل مستشفى الشامية العام(50) حالة و مستشفى الحسين ( ع ) للاطفال(96) حالة، ومستشفى النسائية والاطفال التعليمي العام سجل (10) حالات".

وأشارت الى ان "طوارئ مركز الشافعية الأول سجل (٤٠) حالة اما طوارئ مركز السنية الأول فقد سجل (٢٧) حالة، وكذلك طوارئ مركز صحي سومر التابع إلى قطاع الرعاية الصحية الاولية في عفك سجل أكثر من (٢٤) حالة،و سجلت طوارئ مركز صحي البدير الاول التابع إلى قطاع الرعاية الصحية الاولية في عفك أكثر من (٢٠) حالة اختناق".



وشدد المدير العام على "ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية ومراجعة المؤسسات الصحية في حال التعرض لحالة اختناق"، داعيا الى "ضرورة عدم الخروج من المنزل الا للضرورة مع الالتزام باجراءات الوقاية والاتصال على الرقم الساخن المجاني (١٢٣) في حال وجود حالة صحية طارئة".