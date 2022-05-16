شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: الصحة والتعليم ومديريات الإسكان والنقل الأقل التزاما بموازنة البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، عن الجهات الأقل التزاما بتطبيق أسلوب البرامج والأداء فى إعداد موازناتها، لافتا إلى أن ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وديوان وزارة الصحة والسكان، ومديريات الإسكان والنقل، من الجهات الأقل التزاما بأسلوب البرامج والأداء، وذلك بعد 4 سنوات من توجه الحكومة نحو اتباع هذا الأسلوب فى إعداد مشروعات الموازنات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث ما وصلت إليه الوزارات والجهات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء طبقا لمنشور وزارة المالية للسنة المالية 2022/2023.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن الجهات الموازنية والوزارات الأكثر والأقل التزاما فى اتباع أسلوب البرامج والأداء فى إعداد مشروعات الموازنات، كما تساءل سالم أيضا عن طبيعة مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بتلك الموازنات على مدار السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بمؤشرات قياس الأداء، أوضح محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، أنه حتى الآن لا يوجد مؤشرات واضحة لقياس الأداء، لافتا إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوضع مؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة، وهو ما رفضه سالم، مؤكدا أن قياس الأداء والمؤشرات أهم من وضع البرامج، خاصة أنه يتم العمل على التحول لنظام البرامج والأداء منذ 4 سنوات مضت.