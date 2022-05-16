شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر والشوربجى يصلان مؤسسة الأهرام للمشاركة فى جنازة صلاح منتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، الى مؤسسة الأهرام للمشاركة فى جنازة الكاتب الصحفى الراحل صلاح منتصر.

وكان فى استقبال المعزيين، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .

فقدت الصحافة العربية قامة من قامتها، بوفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد الفقيد الراحل، أحد رموز مؤسسة الأهرام وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة.

صلاح منتصر كاتب وصحفي بارز بجريدة الأهرام، من مواليد محافظة دمياط، وصاحب عمود يومي بعنوان "مجرد رأي"، والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير "مجرد رأي" والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

كان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس لتحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.