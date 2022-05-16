شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بـ"الشيوخ" تناقش اقتراحا بإنشاء مكتب تأمينات مطور بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات المحالة لها، منها اقتراح برغبة مقدم من النائب رزق علوانى عبد الحميد، بشأن إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمطروح.

كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد وجيه عبد الله بشأن كيفية إنشاء مدرسة ثانوى عام بمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة.

فيما تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب عمر زايد بشأن إنشاء مسجد ودار مناسبات أسفل محور الفريق كمال عامر "محور ترعة الزمر" بحى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بحضور ممثلين عن الحكومة.