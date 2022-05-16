شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: 3269 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليونان 3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و392 ألفا و575، والوفيات إلى 29 ألفا و.547

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و957 ألفا و637 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.