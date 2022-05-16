شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي ينوي زيارة مدينة بوفالو حيث قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينوي زيارة مدينة بوفالو بولاية نيويورك، حيث قتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في سوبر ماركت.



وذكرت وكالة "نوفوستي" أن "الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيزوران بوفالو يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو".

وشهددت مدينة بوفالو الأمريكية، إطلاق نار في وقت سابق، حيث دخل مهاجم متجرا وفتح النار على الناس، مستهدفا المواطنين من ذوي البشرة السمراء.

وقتل عشرة أشخاص في الحادث. ولم تستبعد السلطات وجود دافع عنصري في تصرفات مطلق النار.