شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء البريطاني: سنضغط من أجل تغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نية لندن الضغط من أجل تغيير بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، الموقع كجزء من اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال جونسون في تصريح لـ"بلفاست تلغراف: "منذ الاتفاق على البروتوكول تغير الكثير، وقد تم تطويره في غياب اتفاقية التجارة والتعاون (بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي)، عندما لم يكن واضحا ما إذا كان من الممكن الاتفاق عليها أصلا".

وأضاف: "بروتوكول أيرلندا الشمالية كان يجري تطويره أيضا قبل جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية لخاصة في أوكرانيا".

وأكد أن لندن تبقى "منفتحة على الحوار الصادق" مع بروكسل على الرغم من رفض الاتحاد الأوروبي تعديل نص البروتوكول.